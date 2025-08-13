Зеленський про вимогу вийти з Донбасу: Цього хоче Путін, це не пропозиція Трампа або Віткоффа

Президент переконаний, що Дональд Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Вимога, щоб Сили оборони вийшли з Донбасу, – це бажання російського диктатора Володимира Путіна, а не пропозиція Сполучених Штатів. Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків.

"Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA [National Security Agency ], стало зрозуміло, чого хоче Путін", – розповів Зеленський.

Він уточнив, що це не пропозиція президента США Дональда Трампа чи Віткоффа.

Зеленський переконаний, що американський президент дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна.

"Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат. І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була", – додав він.

Президент пояснив, що потрібна присутність Європи, адже саме блок допомагає фінансово.

"І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи", – резюмував він.