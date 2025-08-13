Зеленский о выходе из Донбасса: Этого хочет Путин, это не предложение Трампа или Уиткоффа
Требование, чтобы Силы обороны вышли из Донбасса, – это желание российского диктатора Владимира Путина, а не предложение Соединенных Штатов. Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.
Глава государства напомнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.
"Так это звучало. И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA [National Security Agency], стало понятно, чего хочет Путин", — рассказал Зеленский.
Он уточнил, что это не предложение президента США Дональда Трампа или Уиткоффа.
Зеленский убежден, что американский президент действительно хочет закончить эту войну, так же как и Украина.
"Нам нужно сделать три встречи. Две двусторонние, одна трехсторонняя. И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат. И, в принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была", – добавил он.
Президент объяснил, что нужно присутствие Европы, ведь именно блок помогает финансово.
"И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы", – резюмировал он.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины.
- Сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.
