Зеленский о выходе из Донбасса: Этого хочет Путин, это не предложение Трампа или Уиткоффа

Президент убежден, что Дональд Трамп действительно хочет закончить эту войну, так же как и Украина

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Требование, чтобы Силы обороны вышли из Донбасса, – это желание российского диктатора Владимира Путина, а не предложение Соединенных Штатов. Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.

"Так это звучало. И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA [National Security Agency], стало понятно, чего хочет Путин", — рассказал Зеленский.

Он уточнил, что это не предложение президента США Дональда Трампа или Уиткоффа.

Зеленский убежден, что американский президент действительно хочет закончить эту войну, так же как и Украина.

"Нам нужно сделать три встречи. Две двусторонние, одна трехсторонняя. И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат. И, в принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была", – добавил он.

Президент объяснил, что нужно присутствие Европы, ведь именно блок помогает финансово.

"И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы", – резюмировал он.