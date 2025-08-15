NBC News: Путина на Аляске будут встречать с красной дорожкой

Детали и порядок действий относительно встречи президента США и диктатора РФ все еще согласовываются

Владимир Путин (Фото: Mikhail Metzel / EPA)

Российского диктатора Владимира Путина планируют встретить на Аляске с торжествами. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп расстелит красную дорожку для прибытия диктатора РФ на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон в пятницу. Американский лидер планирует лично приветствовать Путина по прибытии.

Официальные лица отметили, что точные детали и порядок действий относительно встречи окончательно согласовываются.

По состоянию на вечер четверга, по словам третьего высокопоставленного чиновника администрации, не ожидается, что Трамп позвонит президенту Владимиру Зеленскому или европейским лидерам до пятничной встречи. Однако непонятно, может ли это измениться во время его семичасового перелета из Вашингтона на Аляску.