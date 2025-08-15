Мерц рассчитывает, что после Аляски Путин начнет переговоры с Украиной без всяких условий

Во время встречи президента США и диктатора РФ должна быть достигнута договоренность о прекращении огня, считает немецкий канцлер

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: John Macdougall/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что после саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры с Украиной без всяких условий. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети X в день встречи.

По его словам, через три с половиной года после незаконного нападения на Украину Россия теперь получила возможность договориться о прекращении огня и боевых действий.

"Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента США Дональда Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без всяких условий после встречи на Аляске", – отметил Мерц.

Он добавил, что в последние дни Германия вместе с Украиной и европейскими союзниками показали путь к миру, защищающему фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Целью должен быть саммит с участием президента Владимира Зеленского, уточнил немецкий канцлер.

Чиновник считает, что на Аляске должна быть достигнута договоренность о прекращении огня.

"Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы можно решить только с согласия украинцев", – уточнил он.

Мерц отметил, что эти сообщения передали Трампу перед саммитом на Аляске. Он поддерживает связь с американским президентом по этому вопросу.

"Он заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию в течение последних нескольких дней. Во время нашей последней встречи с нашими европейскими партнерами мы заверили его в нашей неизменной поддержке Украины. Президент Трамп может на это полагаться", – резюмировал политик.

15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.

13 августа состоялась виртуальная встреча Зеленского и европейских лидеров с Трампом относительно предстоящего саммита.

В тот же день президент США заявил, что в случае успешной встречи с российским диктатором на Аляске следующая будет с участием Зеленского. В ней могут принять участие европейские лидеры.