Мерц розраховує, що після Аляски Путін почне переговори з Україною без жодних умов

Під час зустрічі президента США та диктатора РФ має бути досягнута домовленість про припинення вогню, вважає німецький канцлер

Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський (Фото: John Macdougall/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що після саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори з Україною без жодних умов. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі X в день зустрічі.

За його словами, через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну Росія тепер має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій.

"Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента США Дональда Трампа про переговори та розпочне перемовини з Україною без жодних умов після зустрічі на Алясці", – зазначив Мерц.

Він додав, що останніми днями Німеччина разом з Україною та європейськими союзниками показали шлях до миру, що захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи й України. Метою має бути саміт за участі президента Володимира Зеленського, уточнив німецький канцлер.

Посадовець вважає, що на Алясці має бути досягнута домовленість про припинення вогню.

"Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Територіальні питання можна вирішити лише за згодою українців", – уточнив він.

Мерц наголосив, що ці повідомлення передали Трампу перед самітом на Алясці. Він підтримує зв’язок з американським президентом щодо цього питання.

"Він заслуговує на подяку за цю ініціативу й тісну координацію протягом останніх кількох днів. Під час нашої останньої зустрічі з нашими європейськими партнерами ми запевнили його у нашій незмінній підтримці України. Президент Трамп може на це покладатися", – резюмував політик.

15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.

13 серпня відбулася віртуальна зустріч Зеленського та європейських лідерів з Трампом щодо майбутнього саміту.

Того самого дня президент США заявив, що у разі успішної зустрічі з російським диктатором на Алясці наступна буде за участі Зеленського. У ній можуть взяти участь європейські лідери.