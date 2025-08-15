В ООН пообіцяли стежити за самітом на Алясці й заявили про необхідність припинення вогню

Антоніу Гутерреш вітає діалог на найвищому рівні між двома постійними членами Ради безпеки ООН – США та Росією

ООН (Ілюстративне фото: Martial Trezzini/EPA)

В Організації Об’єднаних Націй будуть стежити за зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, а також учергове наголосили на необхідності негайного припинення вогню в Україні. З відповідною заявою на брифінгу виступив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає діалог на найвищому рівні між двома постійними членами Ради безпеки – США та Росією. Речника попросили прокоментувати перспективи зустрічі, ймовірність успіху якої Трамп оцінив у 75%.

"Ми не робимо ставок… Ми дійсно вітаємо діалог на найвищому рівні між цими двома постійними членами Ради безпеки", – сказав Дюжаррік.

Він додав, що позиція керівництва ООН щодо війни Росії проти України залишається незмінною.

"Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який підтримуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і всіх відповідних резолюцій організації", – наголосив Дюжаррік.

Він додав, що в ООН уважно стежитимуть за перебігом зустрічі на Алясці та її результатами.

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу в Анкориджі, що використовувалася для протидії Радянському Союзу в розпал холодної війни. Початок – о 22:00 за Києвом.

11 серпня Зеленський стверджував, що Путін не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів.