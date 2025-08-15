В ООН пообещали следить за саммитом на Аляске и заявили о необходимости прекращения огня

Антониу Гутерреш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета безопасности ООН – США и Россией

ООН (Иллюстративное фото: Martial Trezzini/EPA)

В Организации Объединенных Наций будут следить за встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а также в очередной раз подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в Украине. С соответствующим заявлением на брифинге выступил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета безопасности – США и Россией. Спикера попросили прокомментировать перспективы встречи, вероятность успеха которой Трамп оценил в 75%.

"Мы не делаем ставок... Мы действительно приветствуем диалог на самом высоком уровне между этими двумя постоянными членами Совета безопасности", – сказал Дюжаррик.

Он добавил, что позиция руководства ООН относительно войны России против Украины остается неизменной.

"Мы хотим немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня как первого шага на пути к установлению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира, который будет поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и независимость в международно признанных границах – в соответствии с Уставом ООН, международного права и всех соответствующих резолюций организации", – подчеркнул Дюжаррик.

Он добавил, что в ООН внимательно будут следить за ходом встречи на Аляске и ее результатами.

Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определено военная база в Анкоридже, которая использовался для противодействия Советскому Союзу в разгар холодной войны. Начало – в 22:00 по Киеву.

11 августа Зеленский утверждал, что Путин не готовится к прекращению огня и войны, а взамен оккупанты перемещают войска для новых наступлений.