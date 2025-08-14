У потенційній зустрічі Путіна і Зеленського можуть взяти участь європейські лідери – Трамп

Президент США назвав зустріч з диктатором РФ на Алясці "важливою", але наступна буде важливішою

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Європейські лідери можуть взяти участь у зустрічі, яку президент США Дональд Трамп сподівається організувати між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. З відповідною заявою американський президент виступив перед журналістами, підписуючи документи в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп вважає, що його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня буде "важливою".

"Ще важливішою буде друга зустріч, де буде президент Путін, президент Зеленський, я, можливо європейські лідери, або ні", – сказав президент Штатів.

Він додав, що "побачить, як це буде". На думку Трампа, Зеленський і Путін хочуть укласти мир.

"Ми подивимося, як в них це вийде", – акцентував американський лідер.