У потенційній зустрічі Путіна і Зеленського можуть взяти участь європейські лідери – Трамп
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Європейські лідери можуть взяти участь у зустрічі, яку президент США Дональд Трамп сподівається організувати між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. З відповідною заявою американський президент виступив перед журналістами, підписуючи документи в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп вважає, що його зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня буде "важливою".

"Ще важливішою буде друга зустріч, де буде президент Путін, президент Зеленський, я, можливо європейські лідери, або ні", – сказав президент Штатів.

Він додав, що "побачить, як це буде". На думку Трампа, Зеленський і Путін хочуть укласти мир.

"Ми подивимося, як в них це вийде", – акцентував американський лідер.

  • 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • 13 серпня відбулася віртуальна зустріч Зеленського та європейських лідерів з Трампом щодо майбутнього саміту.
  • Того самого дня президент США заявив, що у разі успішної зустрічі з російським диктатором на Алясці наступна буде за участі Зеленського.
