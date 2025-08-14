В потенциальной встрече Путина и Зеленского могут принять участие лидеры Европы – Трамп
Европейские лидеры могут принять участие во встрече, которую президент США Дональд Трамп надеется организовать между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением американский президент выступил перед журналистами, подписывая документы в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп считает, что его встреча с Путиным на Аляске 15 августа будет "важной".
"Еще важнее будет вторая встреча, где будет президент Путин, президент Зеленский, я, возможно европейские лидеры, или нет", — сказал президент Штатов.
Он добавил, что "увидит, как это будет". По мнению Трампа, Зеленский и Путин хотят заключить мир.
"Мы посмотрим, как у них это получится", — акцентировал американский лидер.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- 13 августа состоялась виртуальная встреча Зеленского и европейских лидеров с Трампом относительно предстоящего саммита.
- В тот же день президент США заявил, что в случае успешной встречи с российским диктатором на Аляске следующая будет с участием Зеленского.
