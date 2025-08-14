В потенциальной встрече Путина и Зеленского могут принять участие лидеры Европы – Трамп

Президент США назвал встречу с диктатором РФ на Аляске "важной", но следующая будет важнее

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Европейские лидеры могут принять участие во встрече, которую президент США Дональд Трамп надеется организовать между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением американский президент выступил перед журналистами, подписывая документы в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп считает, что его встреча с Путиным на Аляске 15 августа будет "важной".

"Еще важнее будет вторая встреча, где будет президент Путин, президент Зеленский, я, возможно европейские лидеры, или нет", — сказал президент Штатов.

Он добавил, что "увидит, как это будет". По мнению Трампа, Зеленский и Путин хотят заключить мир.

"Мы посмотрим, как у них это получится", — акцентировал американский лидер.