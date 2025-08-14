Трамп: Думаю, что Путин заключит сделку, но не о немедленном прекращении огня
Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, глава Кремля заключит соглашение. Однако, по его словам, он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. Об этом Трамп сказал на Fox Radio.
"Я считаю, что теперь он (Путин. – Ред.) убежден, что заключит соглашение. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем – я узнаю очень скоро", – сказал президент США.
Трамп также ответил на вопрос о том, будет ли он предлагать Путину экономические стимулы для завершения войны.
"Ну, я бы предпочел не говорить, потому что не хочу раскрывать свои карты публично, но какими бы ни были мои карты, экономические стимулы – и, возможно, сдерживающие факторы – в каком-то смысле более важны", – рассказал он.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске для урегулирования войны России против Украины.
- 13 августа состоялась онлайн-встреча Зеленского и европейских лидеров с Трампом относительно предстоящего саммита.
- Президент США ожидает,что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если Путин на Аляске не согласится на прекращение войны.
- 14 августа Кремль утвердил делегацию для переговоров на Аляске и назвал время встречи. Разговор Трампа и Путина должен начаться в 22:30 по киевскому времени.
