Трамп: Думаю, что Путин заключит сделку, но не о немедленном прекращении огня

По словам Трампа, он убежден, что Путин собирается заключить соглашение во время встречи на Аляске 15 августа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, глава Кремля заключит соглашение. Однако, по его словам, он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. Об этом Трамп сказал на Fox Radio.

"Я считаю, что теперь он (Путин. – Ред.) убежден, что заключит соглашение. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем – я узнаю очень скоро", – сказал президент США.

Трамп также ответил на вопрос о том, будет ли он предлагать Путину экономические стимулы для завершения войны.

"Ну, я бы предпочел не говорить, потому что не хочу раскрывать свои карты публично, но какими бы ни были мои карты, экономические стимулы – и, возможно, сдерживающие факторы – в каком-то смысле более важны", – рассказал он.