Белый дом обнародовал состав американской делегации на переговорах на Аляске

В американскую делегацию на переговорах вошел Стив Уиткофф, который встречался с российским диктатором в начале месяца

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Восемь чиновников будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом, опубликовало состав американской делегации.

В делегацию вошли государственный секретарь США Марко Рубио, министр торговли США Говард Лутник, министр финансов США Скотт Бессент и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

Кроме того, на саммите американского президента будут сопровождать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.