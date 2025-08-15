Белый дом обнародовал состав американской делегации на переговорах на Аляске
Восемь чиновников будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом, опубликовало состав американской делегации.
В делегацию вошли государственный секретарь США Марко Рубио, министр торговли США Говард Лутник, министр финансов США Скотт Бессент и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.
Кроме того, на саммите американского президента будут сопровождать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определена военная база в Анкоридже, что использовалась для противодействия Советскому Союзу в разгар холодной войны. Начало – в 22:00 по Киеву.
- 14 августа Путин согласовал состав российской делегации.
Комментарии (0)