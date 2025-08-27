Rzeczpospolita: Лукашенко готов освободить политзаключенных, если США смягчат санкции

Сейчас в Беларуси 1300 политзаключенных, из которых 190 имеют серьезные проблемы со здоровьем

Александр Лукашенко (Фото: EPA/MIKHAIL METZEL)

Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с американскими дипломатами об освобождении дополнительных политзаключенных в обмен на смягчение санкций. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на слова трех независимых собеседников.

По их словам, речь идет об освобождении "большего числа" политзаключенных, которых могут депортировать в одну из стран Европы. Как заявили собеседники, в беседах упоминались 1300 узников режима – именно столько политзаключенных сейчас в Беларуси по данным запрещенного в стране правозащитного центра Wiosna.

Адвокат группы Павел Сапелка утверждает, что у около 30 политзаключенных здоровье в критическом состоянии и они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Это люди, которые могут в любой момент лишиться жизни за решеткой. В списке людей с серьезными проблемами со здоровьем 190 имен", – сообщил он Rzeczpospolita.

По словам собеседников, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений с авиакомпании "Белавиа" после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году и задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, и Солигорского завода "Беларуськалий".

По словам одного из собеседников, Лукашенко стремится наладить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "хочет выйти из изоляции".