Rzeczpospolita: Лукашенко готов освободить политзаключенных, если США смягчат санкции
Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с американскими дипломатами об освобождении дополнительных политзаключенных в обмен на смягчение санкций. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на слова трех независимых собеседников.
По их словам, речь идет об освобождении "большего числа" политзаключенных, которых могут депортировать в одну из стран Европы. Как заявили собеседники, в беседах упоминались 1300 узников режима – именно столько политзаключенных сейчас в Беларуси по данным запрещенного в стране правозащитного центра Wiosna.
Адвокат группы Павел Сапелка утверждает, что у около 30 политзаключенных здоровье в критическом состоянии и они нуждаются в немедленной медицинской помощи.
"Это люди, которые могут в любой момент лишиться жизни за решеткой. В списке людей с серьезными проблемами со здоровьем 190 имен", – сообщил он Rzeczpospolita.
По словам собеседников, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений с авиакомпании "Белавиа" после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году и задержания бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, и Солигорского завода "Беларуськалий".
По словам одного из собеседников, Лукашенко стремится наладить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "хочет выйти из изоляции".
- 21 июня спецпосланник США Келлог встретился с Лукашенко в Минске. После этого из тюрьмы вышел Сергей Тихановский – один из лидеров беларусской оппозиции.
- 15 августа Трамп заявил, что провел "замечательный разговор" с Лукашенко и назвал его "достопочтенным президентом Беларуси". Трамп поблагодарил диктатора за освобождение 16 заключенных и обсудил возможность освобождения еще 1300 человек.
