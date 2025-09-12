Ослабление санкций против "Белавиа" может упростить логистику РФ – авиаэксперт Храпчинский

Снятие США ограничений с "Белавиа" также повлияет на способность России обслуживать и ремонтировать свои самолеты, отмечает авиаэксперт

Ослабление санкций против беларуской авиакомпании "Белавиа" может упростить логистические возможности российской армии. В частности, авиакомпании РФ могут заказывать детали для ремонта своих самолетов через Беларусь, а беларусы будут списывать их на ремонт собственных самолетов, рассказал в разборе для LIGA.net авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

Авиаэксперт напоминает, что Беларусь является авиаремонтным хабом России. В частности, на РФ работают Оршанский и Минский авиаремонтные заводы, 558-й авиаремонтный завод.

Поэтому ослабление санкций против беларуской авиации также повлияет на способность России обслуживать и ремонтировать свои самолеты. В том числе и военные самолеты.

В случае с "Белавиа" влияние на военный компонент будет опосредованным, подчеркивает Храпчинский.

"Сейчас в Беларуси обслуживаются российские самолеты. Речь идет как о военных, так и о гражданских самолетах. Беларусь получает оригинальные, но не официальные запчасти через третьи страны", – говорит авиационный эксперт.

Храпчинский подчеркивает, что большинство российских военных самолетов, задействованных в войне, – советского образца. РФ в основном ремонтирует их самостоятельно, но Беларусь помогает с производством и восстановлением отдельных компонентов.

"Для них не проблема производить все компоненты самостоятельно, в том числе и авионику. Ряд беларуских заводов полностью восстановили и нарастили мощности по производству советских образцов радиоэлектроники. Вплоть до образцов 2003–2005 годов", – уточнил он.

Ослабление санкций может также решить некоторые логистические проблемы российской армии.

"Беларусь и Россия не имеют транспортных самолетов западного образца, но у них есть грузовые Boeing, которые способны доставлять детали из Китая. Теперь возможность работать с этими самолетами может быть восстановлена", – говорит Храпчинский.

При этом авиационный рынок остается сложным – многое зависит от позиции производителей, подчеркивает авиаэксперт.

"Многое зависит от позиции компании Boeing – решит ли она поставлять комплектующие на Белавиа Техс, или потребует поставок только для белорусских самолетов Boeing, или закроет глаза на ремонт российских самолетов Boeing в Беларуси", – объясняет Храпчинский.

По его словам, неизвестно также, как отреагирует ЕС, учитывая недавние атаки российских беспилотников на Польшу.

"Они могут не позволить компании летать в Европу. А добраться до США беларуским самолетам будет проблемой. Неизвестно, согласится ли бразильская авиакомпания Embraer, которая также лишила беларусов лицензии и возможности обслуживать свои самолеты, восстановить их", – резюмировал эксперт.