Ослабление санкций против "Белавиа" может упростить логистику РФ – авиаэксперт Храпчинский
Ослабление санкций против беларуской авиакомпании "Белавиа" может упростить логистические возможности российской армии. В частности, авиакомпании РФ могут заказывать детали для ремонта своих самолетов через Беларусь, а беларусы будут списывать их на ремонт собственных самолетов, рассказал в разборе для LIGA.net авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.
Авиаэксперт напоминает, что Беларусь является авиаремонтным хабом России. В частности, на РФ работают Оршанский и Минский авиаремонтные заводы, 558-й авиаремонтный завод.
Поэтому ослабление санкций против беларуской авиации также повлияет на способность России обслуживать и ремонтировать свои самолеты. В том числе и военные самолеты.
В случае с "Белавиа" влияние на военный компонент будет опосредованным, подчеркивает Храпчинский.
"Сейчас в Беларуси обслуживаются российские самолеты. Речь идет как о военных, так и о гражданских самолетах. Беларусь получает оригинальные, но не официальные запчасти через третьи страны", – говорит авиационный эксперт.
Храпчинский подчеркивает, что большинство российских военных самолетов, задействованных в войне, – советского образца. РФ в основном ремонтирует их самостоятельно, но Беларусь помогает с производством и восстановлением отдельных компонентов.
"Для них не проблема производить все компоненты самостоятельно, в том числе и авионику. Ряд беларуских заводов полностью восстановили и нарастили мощности по производству советских образцов радиоэлектроники. Вплоть до образцов 2003–2005 годов", – уточнил он.
Ослабление санкций может также решить некоторые логистические проблемы российской армии.
"Беларусь и Россия не имеют транспортных самолетов западного образца, но у них есть грузовые Boeing, которые способны доставлять детали из Китая. Теперь возможность работать с этими самолетами может быть восстановлена", – говорит Храпчинский.
При этом авиационный рынок остается сложным – многое зависит от позиции производителей, подчеркивает авиаэксперт.
"Многое зависит от позиции компании Boeing – решит ли она поставлять комплектующие на Белавиа Техс, или потребует поставок только для белорусских самолетов Boeing, или закроет глаза на ремонт российских самолетов Boeing в Беларуси", – объясняет Храпчинский.
По его словам, неизвестно также, как отреагирует ЕС, учитывая недавние атаки российских беспилотников на Польшу.
"Они могут не позволить компании летать в Европу. А добраться до США беларуским самолетам будет проблемой. Неизвестно, согласится ли бразильская авиакомпания Embraer, которая также лишила беларусов лицензии и возможности обслуживать свои самолеты, восстановить их", – резюмировал эксперт.
- В конце августа Rzeczpospolita писала, что США и Беларусь ведут переговоры о снятии санкций, в частности, наложенных на "Белавиа" и завод по производству калийных удобрений "Беларуськалий".
- 11 сентября Белый дом официально снял санкции с беларуской авиакомпании "Белавиа". Тем временем Лукашенко "по просьбе президента США и глав других государств" помиловал 14 политзаключенных.
