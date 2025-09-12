Трамп: Мое терпение к Путину в определенном смысле иссякает, и очень быстро

Глава Штатов заявил, что новые ограничения против диктатора могут касаться банковских санкций, нефти и пошлин

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина заканчивается. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил Трампа, иссякло ли его терпение к Путину.

"Да, оно в определенном смысле исчерпывается и исчерпывается быстро. Но для танго нужны двое. Это удивительно: когда Путин хотел это сделать [сесть за стол переговоров], Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин – под вопросом. Но нам придется действовать очень, очень решительно", – ответил руководитель Штатов.

На уточнение, каким может быть давление на диктатора РФ, американский президент заявил, что "это будет очень болезненно через санкции против банков, а также через нефть и пошлины".

"Но я уже это сделал. Я сделал многое. Посмотрите, Индия была их крупнейшим покупателем. Я ввел 50% тариф на Индию, потому что они покупают нефть у России. Это нелегкое дело. Это серьезный шаг. И это вызывает разрыв [США] с Индией, вы знаете", – добавил политик.