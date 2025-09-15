Трамп хочет от Европы таких же санкций, которых она просит от США – Рубио

В Европе до сих пор есть государства, которые покупают российские товары, включая нефть, напомнил госсекретарь США

Марко Рубио (Фото: Jose Mendez/EPA)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которых они ожидают от самих Штатов. Об этом в интервью Fox News сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

У него спросили, сколько времени Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем перейти к введению санкций.

"Что ж, мы полностью понимаем, какие санкции нам доступны, и в какой-то момент президент может принять решение. Это будет его решение. Он не будет ходить по кругу и искусственно объявлять сроки", — сказал Рубио.

Он добавил, что для Трампа важно, чтобы Европа поступила так же. Дипломат напомнил, что в Европе до сих пор есть государства, которые покупают российские товары, включая нефть.

"И президент бросил вызов нашим европейским партнерам, чтобы они сами ввели санкции, которые они просят нас ввести. Поэтому, если они глубоко преданы этому, они должны это сделать – мы хотим призвать их действительно сделать то, о чем они нас просят", — подчеркнул Рубио.