Зеленський запровадив нові санкції, зокрема проти осіб, які дестабілізують Молдову

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У суботу, 20 вересня, президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Про свої рішення він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, Україна очікує на затвердження.

"Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти", – наголосив Зеленський.

Він подякував за те, що українські пропозиції до санкційного пакету Європейського Союзу багато в чому враховані. Україна постійно веде цю роботу з кожним партнером, зокрема з ЄС та G7.

Глава держави додав, що очікує сильних санкційних кроків від Штатів, а Європа свою частину роботи виконує.

"Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано", – зазначив президент.

Обмеження запроваджено проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

"Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови", – акцентував він.

На момент публікації новини укази про нові санкції не оприлюднені на сайті Офісу президента.

ДОПОВНЕНО О 19:15. ОП уточнив, що санкції запровадили проти шістьох пропагандистів, серед яких Олександр Роджерс, який публічно заперечував існування України, закликав до зміни меж території та державного кордону України, поширював антиукраїнські публікації та виправдовував збройну агресію Росії проти України, російська громадська діячка Катерина Мізуліна.

Також Україна застосувала санкції проти 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії. Серед них Васіле Боля, який популяризує зовнішню політику РФ у медіа, і Дмитрій Константінов, що очолює Народні збори Гагаузії та відкрито повторює тези російської пропаганди.

Третє санкційне рішення стосується 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких посадовці окупаційних органів влади в Криму, представники судової влади Росії, які причетні до порушень прав людини в Криму, особи, повʼязані з поширенням російської пропаганди, а також організації, залучені до допомоги російській армії.

Згодом на сайті ОП з’явились укази №694/2025, №695/2025 та №696/2025, якими запроваджено нові санкції. У списках є громадяни Франції – Хелена Перру та П'єр де Голль (онук першого президента Франції Шарля де Голля), а також громадянин Туреччини Нусрет Тузак.

Також указом №696/2025 Зеленський запровадив санкції проти глави молдовської автономної області Гагаузії Євгенії Гуцул, засудженої до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти держави-агресорки.

Фон дер Ляєн розповіла, що він стосуватиметься енергетики, банківської сфери та експорту товарів й технологій.