Каллас: Кожна санкція зменшує здатність Кремля вести війну

Європа не припинить тиснути на Росію, доки вона не закінчить війну, заявила головна дипломатка ЄС

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Кожна нова санкція проти РФ зменшує здатність російського диктатора Володимира Путіна вести війну проти України. Таку думку висловила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соціальній мережі X.

"Москва вважає, що може продовжувати війну. Ми дбаємо про те, щоб вона заплатила за це", – написала дипломатка.

Саме тому, за її словами, Євросоюз представляє 19-й пакет санкції проти Росії.

"Кожна санкція зменшує здатність Кремля вести війну. Ми не припинимо тиснути на Росію, доки вона не закінчить війну", – наголосила Каллас.