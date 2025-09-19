Каллас: Кожна санкція зменшує здатність Кремля вести війну
Кожна нова санкція проти РФ зменшує здатність російського диктатора Володимира Путіна вести війну проти України. Таку думку висловила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соціальній мережі X.
"Москва вважає, що може продовжувати війну. Ми дбаємо про те, щоб вона заплатила за це", – написала дипломатка.
Саме тому, за її словами, Євросоюз представляє 19-й пакет санкції проти Росії.
"Кожна санкція зменшує здатність Кремля вести війну. Ми не припинимо тиснути на Росію, доки вона не закінчить війну", – наголосила Каллас.
- 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти держави-агресорки.
- Фон дер Ляєн розповіла, що він стосуватиметься енергетики, банківської сфери та експорту товарів й технологій.
