Каллас: Дискусія про територіальні поступки – пастка, ми не повинні в неї потрапити

Кремль поки що не пішов на жодні поступки, констатувала дипломатка

Кая Каллас (Фото: Emil Nicolai Helms/EPA)

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає "пасткою" дискусії про можливі територіальні поступки з боку України. Таку думку дипломатка висловила в інтерв’ю німецькому RND.

Каллас заперечила твердження, що Україна має відмовитися від територій, щоб запанував мир.

"Саме на цьому шляху спекулює Росія. Класична російська тактика переговорів працює в три етапи: спочатку Москва вимагає щось, що ніколи їй не належало. Потім йдуть ультиматуми та погрози силою. Нарешті, на Заході мобілізуються голоси, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала", – розповіла дипломатка.

Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти, додала посадовиця.

"Ця дискусія про можливі територіальні поступки – пастка, і ми не повинні в неї потрапити", – наголосила Каллас.

На її думку, росіяни хочуть, щоб союзники обговорили, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль поки що не пішов на жодні поступки.

9 серпня Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції.

4 вересня президент сказав, що Путін використовує захоплені території як плацдарм для нової агресії, тому Україна не піде на територіальні поступки.