Зеленський пояснив, чому не піде на територіальні поступки

Президент згадав про окуповані у 2014 році території, які стали плацдармом для нової агресії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін використовує захоплені території як плацдарм для нової агресії, тому Україна не піде на територіальні поступки. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю Le Point.

За його словами, деякі медіа пишуть, що якби українські солдати залишили східні регіони, то мир був би відновлений, але це неправда. Зеленський згадав про окупацію Криму у 2014 році, який став плацдармом для захоплення півдня України у 2022 році.

"Він здійснив вторгнення в частину сходу нашої країни у 2014 році, щоб використати її як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якби завтра ми якимось чином покинули Донбас, чого не станеться, ми б відкрили для Путіна незахищений простір, поблизу міста з півторамільйонним населенням: Харкова. Він би також захопив промисловий центр – Дніпро", – констатував Зеленський.

Це відкрило б для диктатора РФ можливості, вважає президент. Він акцентував, що, якби Путіну вдалося захопити всю Україну, то він би використав її як "трамплін".

"Чи зробить він це, чи ні, залежатиме від твердості Європи. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не робитиме, але якщо вона слабка, то вона буде підвладна діям Росії. Між Москвою та Парижем менш як 3000 км. Але сьогодні ракети, які Росія використовує проти України, мають дальність 2500 км. У нас самих є ракети з дальністю 3000 км", – зазначив президент.

Він вважає, що ця війна сприяє технологічному розвитку в Європі, але також і в Росії. З цим технологічним розвитком більше немає ніяких далеких війн.

"Повірте, через два роки росіяни матимуть багато ракет – ми теж – з дальністю 5000 км. Море нікого не захистить. Океан нікого не захистить. Ракети можуть колись навіть мати дальність 10 000 км. У цьому відношенні зброя, яку використовує Росія сьогодні, не так вже й відрізняється від систем доставлення ядерної зброї", – додав Зеленський.

Він навів приклад з ракетою "Орєшник". За його словами, хоча вона може бути націлена на одну точку, але також вражає всю навколишню територію, незалежно від того, що там є, незалежно від того, скільки людей там живе.

"Це означає, що логіка використання цієї зброї може бути подібною до логіки ядерних ракет", – резюмував президент.

9 серпня Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.

Сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.

12 серпня Зеленський заявив, що Сили оборони не вийдуть із Донбасу.