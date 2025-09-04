Зеленский объяснил, почему не пойдет на территориальные уступки

Президент вспомнил об оккупированных в 2014 году территориях, которые стали плацдармом для новой агрессии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для новой агрессии, поэтому Украина не пойдет на территориальные уступки. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Le Point.

По его словам, некоторые медиа пишут, что если бы украинские солдаты оставили восточные регионы, то мир был бы восстановлен, но это неправда. Зеленский вспомнил об оккупации Крыма в 2014 году, который стал плацдармом для захвата юга Украины в 2022 году.

"Он осуществил вторжение в часть востока нашей страны в 2014 году, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если бы завтра мы каким-то образом покинули Донбасс, чего не произойдет, мы бы открыли для Путина незащищенное пространство, вблизи города с полуторамиллионным населением: Харькова. Он бы также захватил промышленный центр – Днепр", — констатировал Зеленский.

Это открыло бы для диктатора РФ возможности, считает президент. Он акцентировал, что, если бы Путину удалось захватить всю Украину, то он бы использовал ее как "трамплин".

"Сделает он это или нет, будет зависеть от твердости Европы. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не будет делать, но если она слаба, то она будет подвластна действиям России. Между Москвой и Парижем менее 3000 км. Но сегодня ракеты, которые Россия использует против Украины, имеют дальность 2500 км. У нас самих есть ракеты с дальностью 3000 км", — отметил президент.

Он считает, что эта война способствует технологическому развитию в Европе, но также и в России. С этим технологическим развитием больше нет никаких дальних войн.

"Поверьте, через два года россияне будут иметь много ракет – мы тоже – с дальностью 5000 км. Море никого не защитит. Океан никого не защитит. Ракеты могут когда-то даже иметь дальность 10 000 км. В этом отношении оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж и отличается от систем доставки ядерного оружия", — добавил Зеленский.

Он привел пример с ракетой "Орешник". По его словам, хотя она может быть нацелена на одну точку, но также поражает всю окружающую территорию, независимо от того, что там есть, независимо от того, сколько людей там живет.

"Это означает, что логика использования этого оружия может быть подобной логике ядерных ракет", — резюмировал президент.

9 августа Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины.

Сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.

12 августа Зеленский заявил, что Силы обороны не выйдут из Донбасса.