Каллас: Дискуссия о территориальных уступках – ловушка, мы не должны в нее попасть

Кремль пока не пошел ни на какие уступки, констатировала дипломат

Кая Каллас (Фото: Emil Nicolai Helms/EPA)

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас считает "ловушкой" дискуссии о возможных территориальных уступках со стороны Украины. Такое мнение дипломат высказала в интервью немецкому RND.

Каллас опровергла утверждение, что Украина должна отказаться от территорий, чтобы воцарился мир.

"Именно на этом пути спекулирует Россия. Классическая российская тактика переговоров работает в три этапа: сначала Москва требует что-то, что никогда ей не принадлежало. Затем идут ультиматумы и угрозы силой. Наконец, на Западе мобилизуются голоса, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела", — рассказала дипломат.

В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать, добавила чиновница.

"Эта дискуссия о возможных территориальных уступках – ловушка, и мы не должны в нее попасть", — подчеркнула Каллас.

По ее мнению, россияне хотят, чтобы союзники обсудили, от чего Украина должна отказаться ради мира, полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль пока не пошел ни на какие уступки.

9 августа Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции.

4 сентября президент сказал, что Путин использует захваченные территории как плацдарм для новой агрессии, поэтому Украина не пойдет на территориальные уступки.