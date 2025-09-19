Каллас: Каждая санкция уменьшает способность Кремля вести войну

Европа не прекратит давить на Россию, пока она не закончит войну, заявила главный дипломат ЕС

Кая Каллас (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Каждая новая санкция против РФ уменьшает способность российского диктатора Владимира Путина вести войну против Украины. Такое мнение высказала высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

"Москва считает, что может продолжать войну. Мы заботимся о том, чтобы она заплатила за это", — написала дипломат.

Именно поэтому, по ее словам, Евросоюз представляет 19-й пакет санкций против России.

"Каждая санкция уменьшает способность Кремля вести войну. Мы не прекратим давить на Россию, пока она не закончит войну", — подчеркнула Каллас.