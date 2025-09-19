Каллас: Каждая санкция уменьшает способность Кремля вести войну
Каждая новая санкция против РФ уменьшает способность российского диктатора Владимира Путина вести войну против Украины. Такое мнение высказала высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в социальной сети X.
"Москва считает, что может продолжать войну. Мы заботимся о том, чтобы она заплатила за это", — написала дипломат.
Именно поэтому, по ее словам, Евросоюз представляет 19-й пакет санкций против России.
"Каждая санкция уменьшает способность Кремля вести войну. Мы не прекратим давить на Россию, пока она не закончит войну", — подчеркнула Каллас.
- 19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против государства-агрессора.
- Фон дер Ляйен рассказала, что он будет касаться энергетики, банковской сферы и экспорта товаров и технологий.
