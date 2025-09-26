Молдова (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

Россия понимает, что парламентские выборы – последний шанс сорвать амбиции Молдовы по вступлению в Европейский Союз и вернуть страну под свое влияние. Такое мнение в комментарии LIGA.net для разбора высказал депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину проевропейское руководство Молдовы обеспечивало стабильность в регионе. Оно помогало украинским беженцам, которые спасались от войны, предотвращая миграционный кризис, противодействовало многочисленным попыткам России дестабилизировать страну и вместе с Украиной продвигалось к евроинтеграции.

"Россия понимает, что эти выборы – ее последний шанс сорвать амбиции Молдовы по вступлению в ЕС, вернуть страну под свое влияние и использовать ее как плацдарм против Европы и Украины, как она это делала с Беларусью с начала вторжения", – заявил Мурешан.

Парламентарий убежден, что парламентские выборы в Молдове решают вопрос не только о том, кто будет руководить страной в течение следующих четырех лет, но и о стабильности и безопасности всего региона.

"Ставки высоки для всех нас, поэтому проевропейская победа является единственным положительным результатом", – акцентировал он.

По мнению депутата, в последнее время Россия потерпела серьезные неудачи. В прошлом году ей не удалось повлиять на президентские выборы в Молдове, и она продолжает бороться с Украиной. Он уверен, что в воскресенье РФ ждет очередное поражение.

22 июля сообщалось, что пророссийские силы Молдовы решили создать совместный блок для участия в парламентских выборах.

22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.