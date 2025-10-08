У Молдові затвердили військову стратегію країни до 2035 року
Уряд Молдови на засіданні 8 жовтня затвердив військову стратегію країни на 2025–2035 роки. Про це повідомляє Rupor.md.
Зазначається, що проєкт стратегії передбачає програму "технологічної модернізації, зміцнення обороноздатності й приведення армії до європейських і міжнародних стандартів".
Загалом документ визначає 18 пріоритетних напрямів, спрямованих на розвиток Збройних сил країни.
У стратегії також вказується, що розвиток військових можливостей здійснюватиметься з дотриманням принципу "нейтралітету та виключно оборонного характеру" політики безпеки Молдови. Уряд планує поступово збільшувати бюджетні асигнування на оборону, одночасно модернізуючи організаційну й технологічну структуру армії.
Метою стратегії називають – створення "ефективних, професійних та сумісних із західними стандартами Збройних сил".
Документ також передбачає модернізацію систем командування, управління і зв'язку, розширення ролі Збройних сил в управлінні внутрішніми кризами та внесок у регіональну безпеку.
"Ключовим елементом нової стратегії є зближення Молдови з оборонними стандартами Європейського Союзу та участь у міжнародних миротворчих місіях під егідою ООН, ОБСЄ і ЄС", – пише видання.
- 27 вересня У Молдові напередодні парламентських виборів почали поширювати фейки про нібито "відправлення військ до України".
