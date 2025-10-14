Президент Румунії пояснив, чому наразі не бачить ризику нападу Росії на Молдову

Україна чинить опір, а це означає, що доступ до Молдови з цього боку неможливий, заявив Нікушор Дан

Нікушор Дан (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що наразі ризику того, що Росія нападе на Молдову, немає. Його слова наводить медіа Digi24.

На думку Дана, військова загроза для Молдови з боку Росії зараз відсутня.

"Республіка Молдова має лише двох сусідів: Україну та Румунію. На щастя, Україна чинить опір, а це означає, що доступ до Молдови з цього боку неможливий, і тим більше з боку Румунії, яка є країною-членом НАТО. Тому, поки Україна чинить опір, такої небезпеки не існує", – сказав президент Румунії.

Він припустив, що якби на парламентських виборах у Молдові перемогли проросійські сили, то існувала б небезпека російського військового посилення в Придністров'ї.

"Якби проросійські сили виграли, то вони дозволили б зміцнити невеликі збройні сили чисельністю близько 1000 осіб, які зараз перебувають у Придністров'ї. Але так, поки Україна чинить опір, Молдова не наражається на жодну загрозу", – повторив Дан.

2 березня Макрон припустив, що Путін може піти до Молдови й, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити в Україні.

8 жовтня уряд Молдови затвердив військову стратегію країни на 2025–2035 роки.