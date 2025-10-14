Президент Румунії пояснив, чому наразі не бачить ризику нападу Росії на Молдову
Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що наразі ризику того, що Росія нападе на Молдову, немає. Його слова наводить медіа Digi24.
На думку Дана, військова загроза для Молдови з боку Росії зараз відсутня.
"Республіка Молдова має лише двох сусідів: Україну та Румунію. На щастя, Україна чинить опір, а це означає, що доступ до Молдови з цього боку неможливий, і тим більше з боку Румунії, яка є країною-членом НАТО. Тому, поки Україна чинить опір, такої небезпеки не існує", – сказав президент Румунії.
Він припустив, що якби на парламентських виборах у Молдові перемогли проросійські сили, то існувала б небезпека російського військового посилення в Придністров'ї.
"Якби проросійські сили виграли, то вони дозволили б зміцнити невеликі збройні сили чисельністю близько 1000 осіб, які зараз перебувають у Придністров'ї. Але так, поки Україна чинить опір, Молдова не наражається на жодну загрозу", – повторив Дан.
- 2 березня Макрон припустив, що Путін може піти до Молдови й, можливо, до Румунії, якщо його не зупинити в Україні.
- 8 жовтня уряд Молдови затвердив військову стратегію країни на 2025–2035 роки.
