Партія Санду отримала 50% голосів на виборах у Молдові

У Молдові після підрахунку 99,21% протоколів з дільниць для голосування партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президентки Маї Санду набрала майже 50% голосів. Результати оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.
Станом на ранок 29 вересня попередні результати виборів такі:
→ PAS – 49,91%;
→ проросійський "Патріотичний блок" – 24,33%;
→ блок "Альтернатива" – 8,01%;
→ "Наша партія" ("Partidul Nostru") – 6,23%;
→ партія "Демократія удома" (Partidul politic "Democraţia Acasă") – 5,64%.
У Молдові на посаду прем'єр-міністра номінує президент, порадившись із парламентською більшістю. Уряд у цілому має отримати підтримку парламенту через вотум довіри. Парламент затверджує уряд після того, як прем’єр представив свою кандидатуру, склад уряду й програму. Таким чином, після перемоги партії Санду вона зможе самостійно сформувати уряд.
ОНОВЛЕНО О 08:25. Опрацьовано вже 99,65% протоколів. Результати партії Санду перевалили за 50% – 50,06%.
Під час виборів у Молдові надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування – у МЗС країни зазначали, що це відбувалося у межах втручання Москви у голосування.
