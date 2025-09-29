Партія Санду отримала 50% голосів на виборах у Молдові

Мая Санду (Фото: сайт президентки Молдови)

У Молдові після підрахунку 99,21% протоколів з дільниць для голосування партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президентки Маї Санду набрала майже 50% голосів. Результати оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

Станом на ранок 29 вересня попередні результати виборів такі:

→ PAS – 49,91%;

→ проросійський "Патріотичний блок" – 24,33%;

→ блок "Альтернатива" – 8,01%;

→ "Наша партія" ("Partidul Nostru") – 6,23%;

→ партія "Демократія удома" (Partidul politic "Democraţia Acasă") – 5,64%.

ДОВІДКА Прохідний бар’єр на парламентських виборах у Молдові становить 5 % для політичних партій, 7 % – для виборчих блоків (об'єднань партій), 2 % – для незалежних кандидатів.



У Молдові на посаду прем'єр-міністра номінує президент, порадившись із парламентською більшістю. Уряд у цілому має отримати підтримку парламенту через вотум довіри. Парламент затверджує уряд після того, як прем’єр представив свою кандидатуру, склад уряду й програму. Таким чином, після перемоги партії Санду вона зможе самостійно сформувати уряд. Прохідний бар’єр на парламентських виборах у Молдові становить 5 % для політичних партій, 7 % – для виборчих блоків (об'єднань партій), 2 % – для незалежних кандидатів.У Молдові на посаду прем'єр-міністра номінує президент, порадившись із парламентською більшістю. Уряд у цілому має отримати підтримку парламенту через вотум довіри. Парламент затверджує уряд після того, як прем’єр представив свою кандидатуру, склад уряду й програму. Таким чином, після перемоги партії Санду вона зможе самостійно сформувати уряд.

ОНОВЛЕНО О 08:25. Опрацьовано вже 99,65% протоколів. Результати партії Санду перевалили за 50% – 50,06%.