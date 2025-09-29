Партия Санду получила почти 50% голосов на выборах в Молдове

В Молдове после подсчета 99,21% протоколов из участков для голосования партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майи Санду набрала почти 50% голосов. Результаты обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По состоянию на утро 29 сентября предварительные результаты выборов таковы:

→ PAS – 49,91%;

→ пророссийский "Патриотический блок" – 24,33%;

→ блок "Альтернатива" – 8,01%;

→ "Наша партия" ("Partidul Nostru") – 6,23%;

→ партия "Демократия дома" (Partidul politic "Democraţia Acasă") – 5,64%.

СПРАВКА

Проходной барьер на парламентских выборах в Молдове составляет 5 % для политических партий, 7 % – для избирательных блоков (объединений партий), 2 % – для независимых кандидатов.В Молдове на должность премьер-министра номинирует президент, посоветовавшись с парламентским большинством. Правительство в целом должно получить поддержку парламента через вотум доверия. Парламент утверждает правительство после того, как премьер представил свою кандидатуру, состав правительства и программу. Таким образом, после победы партии Санду она сможет самостоятельно сформировать правительство.