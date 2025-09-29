Партия Санду получила почти 50% голосов на выборах в Молдове
В Молдове после подсчета 99,21% протоколов из участков для голосования партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майи Санду набрала почти 50% голосов. Результаты обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.
По состоянию на утро 29 сентября предварительные результаты выборов таковы:
→ PAS – 49,91%;
→ пророссийский "Патриотический блок" – 24,33%;
→ блок "Альтернатива" – 8,01%;
→ "Наша партия" ("Partidul Nostru") – 6,23%;
→ партия "Демократия дома" (Partidul politic "Democraţia Acasă") – 5,64%.
В Молдове на должность премьер-министра номинирует президент, посоветовавшись с парламентским большинством. Правительство в целом должно получить поддержку парламента через вотум доверия. Парламент утверждает правительство после того, как премьер представил свою кандидатуру, состав правительства и программу. Таким образом, после победы партии Санду она сможет самостоятельно сформировать правительство.
Во время выборов в Молдове поступали сообщения о фейковых "минировании" зарубежных участков для голосования – в МИД страны отмечали, что это происходило в рамках вмешательства Москвы в голосование.
- Подробнее о выборах в Молдове – в тексте LIGA.net.
