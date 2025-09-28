"В рамках вмешательства РФ". На выборах в Молдове были "минирования" зарубежных участков

Случаи с сообщениями о бомбах на молдовских избирательных участках фиксировали в Европе и Соединенных Штатах

Иллюстративное фото: Facebook / МИД Молдовы

Во время парламентских выборов в Молдове поступали сообщения о фейковых "заминированиях" зарубежных участков для голосования. Об этом сообщило молдовское Министерство иностранных дел.

"Предупреждения о бомбах начались именно так, как предупреждали власти, что это произойдет в рамках вмешательства РФ в избирательный процесс в Республике Молдова", – говорится в заметке от 14:46 по Киеву.

Ведомство сообщило, что такие случаи зафиксировали в Брюсселе (Бельгия), Риме и Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США, штат Северная Каролина) и Аликанте (Испания).

МИД Молдовы отметил, что государственные институты страны подготовились к такому сценарию, установили "четкие процедуры" и сотрудничают с партнерами из других государств, чтобы избирательный процесс не пострадал.

Однако впоследствии все участки за пределами Молдовы, где были зафиксированы ложные сообщения о заминировании, уже работали в обычном режиме, сообщило ведомство спустя почти два часа после первого сообщения.

В настоящее время известно об участии в выборах более чем 200 000 молдован за рубежом.