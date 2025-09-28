"У межах втручання РФ". Під час виборів у Молдові були "замінування" закордонних дільниць
Під час парламентських виборів у Молдові надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування. Про це повідомило молдовське Міністерство закордонних справ.
"Попередження про бомби почалися саме так, як попереджала влада, що це станеться у межах втручання РФ у виборчий процес у Республіці Молдова", – йдеться у дописі від 14:46 за київським часом.
Відомство повідомило, що такі випадки зафіксували у Брюсселі (Бельгія), Римі і Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США, штат Північна Кароліна) та Аліканте (Іспанія).
МЗС Молдови зауважило, що державні інституції країни підготувались до такого сценарію, встановили "чіткі процедури" та співпрацюють із партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав.
Однак згодом усі дільниці за межами Молдови, де були зафіксовані неправдиві повідомлення про замінування, уже працювали у звичному режимі, повідомило відомство через майже дві години після першого допису.
Наразі відомо про участь у виборах більш ніж 200 000 молдован за кордоном.
Під час президентських виборів восени 2024-го проєвропейській кандидатці Санду вдалося перемогти проросійського Стояногло саме завдяки голосам діаспори.
- Детальніше про вибори у Молдові читайте у тексті LIGA.net.
Коментарі (0)