"У межах втручання РФ". Під час виборів у Молдові були "замінування" закордонних дільниць

Випадки з повідомленнями про бомби на молдовських виборчих дільницях фіксували у Європі та Сполучених Штатах

Ілюстративне фото: Facebook / МЗС Молдови

Під час парламентських виборів у Молдові надходили повідомлення про фейкові "замінування" закордонних дільниць для голосування. Про це повідомило молдовське Міністерство закордонних справ.

"Попередження про бомби почалися саме так, як попереджала влада, що це станеться у межах втручання РФ у виборчий процес у Республіці Молдова", – йдеться у дописі від 14:46 за київським часом.

Відомство повідомило, що такі випадки зафіксували у Брюсселі (Бельгія), Римі і Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США, штат Північна Кароліна) та Аліканте (Іспанія).

МЗС Молдови зауважило, що державні інституції країни підготувались до такого сценарію, встановили "чіткі процедури" та співпрацюють із партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав.

Однак згодом усі дільниці за межами Молдови, де були зафіксовані неправдиві повідомлення про замінування, уже працювали у звичному режимі, повідомило відомство через майже дві години після першого допису.

Наразі відомо про участь у виборах більш ніж 200 000 молдован за кордоном.