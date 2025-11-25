Російський дрон впав на дах будинку в Молдові – фото

У ніч проти 25 листопада шість безпілотників порушили повітряний простір Молдови

Російські дрони (Фото: ресурс окупантів)

Вранці у вівторок, 25 листопада, російський безпілотник впав на дах будівлі у Молдові. Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції.

Дрон впав у селі Нижні Кугурешти Флорештського району на півночі країни. БпЛА знайшли на даху будинку сторожа.

На місці події працює група вибухотехнічного відділу поліції. Людей евакуювали, а периметр оточили правоохоронці Флорештського району.

Поліціянти пообіцяли оприлюднити деталі згодом.

Раніше Міністерство оборони Молдови підтвердило, що під час атаки на Україну шість російських безпілотників порушили повітряний простір країни.

Перший БпЛА було виявлено в напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, пізніше він рухався в напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші Кагульського району та Вадул-луй-Ісак. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів.

Згодом системи спостереження за повітряним простором зафіксували ще п'ять безпілотників, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеєв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешти. Один із них упав на дах будинку.

Фото: Поліція Молдови

У ніч проти 19 листопада один безпілотник порушив повітряний простір Румунії та Молдови, це підтвердили військові обох країн.

20 листопада МЗС Молдови висловило протест російському послу у зв'язку з прольотом безпілотника над територією країни.