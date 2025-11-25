Россия запустила 22 ракеты и более 460 дронов, четыре из них вылетели в Молдову и Румынию

Россия била сотнями дронов, большинство из которых – "шахеды". Также государство-агрессор запустило по Украине десятки различных ракет

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 25 ноября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками, некоторые из которых залетели на территорий стран-соседей – Молдовы и Румынии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Всего ночью россияне применили 22 ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские "шахеды".

"Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям – Молдове и Румынии, есть точное время пролетов", – сообщил президент.

В Киеве на местах российских ударов работают спасатели. Основной удар ночью был именно по столице и области, в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. Известно о 13 раненых и шести погибших людях (мэр Виталий Кличко пишет, что пострадавших уже 14. – Ред.).

Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре. "Никакого военного смысла", – подчеркнул Зеленский.

Также россияне били по Днепровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областям.

"Главные цели – энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь", – написал он.