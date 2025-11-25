Под Одессой атакована портовая инфраструктура и энергетика: шесть пострадавших, в том числе дети

Фото: ГСЧС

Россияне атаковали ударными беспилотниками энергетическую и портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили прокуратура, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.

Вечером 24 ноября и в ночь на 25-е российские войска массированно атаковали Одессу и Одесский район – из-за попадания возникли новые повреждения и пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Также повреждено оборудование.

Из-за падения обломков пострадали шесть человек, среди них два 13-летних мальчика. Также пострадали две 24-летние девушки, 40-летний и 80-летний мужчина.

Кроме того, повреждено дорожное покрытие и остановку общественного транспорта.

В Одессе в нескольких районах вечером 24 ноября возникли проблемы со светом из-за вражеской атаки.