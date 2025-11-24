В нескольких районах Одессы возникли проблемы со светом после атаки РФ

Иллюстративное фото: Facebook Одесской оперы

В нескольких районах Одессы возникли проблемы со светом из-за дроновой атаки оккупантов на город. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб", – написал чиновник, добавив, что пункты несокрушимости в городе открыто в круглосуточном режиме.

Лысак также добавил, что на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта – соответствующие службы работают над устранением последствий.

Других официальных подробностей пока нет.

Воздушная тревога в Одессе и области продолжалась более двух с половиной часов до 20:47, Воздушные Силы предупреждали о российской атаке беспилотниками.