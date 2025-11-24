В Харькове четверо погибших и 13 пострадавших из-за массированного удара дронов: фото, видео

В Харькове в результате массированного удара беспилотников произошли пожары, погибли четыре человека, еще 13 – пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 23 ноября враг нанес удары БпЛА по Шевченковскому и Салтовскому районам. В результате попаданий произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания. Горели три жилых дома и объект инфраструктуры.