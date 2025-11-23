Россия ударила по Одесской области: возникли пожары в энергетике, повреждены дома – фото
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на воскресенье, 23 ноября, россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область – возникли пожары, повреждены дома. Об этом сообщили Государственная служба Украины и Одесская областная военная администрация.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших большинство БпЛА, зафиксировано повреждение гражданских объектов.
В результате попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. ГСЧС уточнила, что под атакой оказались как отдельные районы области, так и Одесса.
Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
- В ночь на 23 ноября от российских обстрелов страдала и Днепропетровская область. В Днепре полтора десятка пострадавших в результате дроновой атаки РФ.
Комментарии (0)