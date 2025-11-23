Россия ударила по Одесской области: возникли пожары в энергетике, повреждены дома – фото

В ночь на 23 ноября оккупанты терроризировали Одессу и область ударными беспилотниками

Последствия атаки (Фото: Одесская ОГА)

В ночь на воскресенье, 23 ноября, россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область – возникли пожары, повреждены дома. Об этом сообщили Государственная служба Украины и Одесская областная военная администрация.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, уничтоживших большинство БпЛА, зафиксировано повреждение гражданских объектов.

В результате попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. ГСЧС уточнила, что под атакой оказались как отдельные районы области, так и Одесса.

Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Одесская ОГА

Фото: Одесская ОГА

Фото: Одесская ОГА