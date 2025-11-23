Росія вдарила по Одеській області: виникли пожежі в енергетиці, пошкоджено будинки – фото

У ніч проти 23 листопада окупанти тероризували Одесу й область ударними безпілотниками

Наслідки атаки (Фото: Одеська ОВА)

У ніч проти неділі, 23 листопада, росіяни вчергове атакували дронами Одеську область – виникли пожежі, пошкоджено будинки. Про це повідомили Державна служба України й Одеська обласна військова адміністрація.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що попри активну роботу сил протиповітряної оборони, які знищили більшість БпЛА, зафіксовано пошкодження цивільних об’єктів.

Унаслідок влучань і падіння уламків виникли пожежі на об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури. ДСНС уточнила, що під атакою опинилися як окремі райони області, так і Одеса.

Пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани.

За попередніми даними, минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА