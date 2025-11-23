Російські дрони вночі атакували Дніпро та область: виникли пожежі, є постраждалі – фото

У Дніпрі в результати удару Росії загорілися приватний будинок і багатоповерхівка

Наслідки атаки (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У ніч проти 23 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпропетровській області, попередньо, є постраждалі. Про це повідомив виконувач обов’язків глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, у Дніпрі унаслідок ворожого удару виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі.

Окрім цього, у Васильківській громаді загорівся приватний будинок. Інших деталей Гайваненко не навів.

ОНОВЛЕНО О 07:35. Гайваненко уточнив, що у Дніпрі постраждало 14 людей, зокрема 11-річна дівчинка. Загорілися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Пошкоджено шість машин.

Дісталося також Васильківській і Зайцівській громадам Синельниківського району. Там двоє поранених. Вогнем охопило три оселі.

ОНОВЛЕНО О 09:20. Глава ОВА заявив, що кількість постраждалих збільшилась до 15.

Троє людей залишаються у лікарнях. Це жінки 52 та 64 років і 48-річний чоловік. В однієї з пацієнток отруєння продуктами горіння. В інших травми голови та рвані рани. Вони у стані середньої тяжкості.

Решта потерпілих, в тому числі й 11-річна дівчинка, лікуватимуться вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА

