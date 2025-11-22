У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по місту 19 листопада, унаслідок якого загинуло більш ніж три десятки людей, у тому числі діти. Шість осіб, зокрема дитина, все ще вважаються зниклими безвісти, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно", – йдеться у публікації.

За даними ДСНС, через російську атаку загинуло 33 людини, у тому числі шестеро дітей, поранено 94 особи, з них 18 – діти.

Надзвичайникам вдалося врятувати 46 людей, зокрема сім дітей, водночас зниклими безвісти продовжують вважатися шість осіб, зокрема одна дитина.

Рятувальники знайшли три домашні тварини (дві кішки та папугу), яких передали власникам.

Загалом було вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття.

Роботи продовжувались більш ніж чотири доби й завершились 22 листопада о 18:00: до них залучались підрозділи ДСНС з дев'яти областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи.

"Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні п'ятого-шостого поверхів", – зауважує відомство.

Водночас продовжуються слідчі дії.

Фото: ДСНС

