В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после атаки РФ – видео, фото
В Тернополе завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по городу 19 ноября, в результате которого погибли более трех десятков человек, в том числе дети. Шесть человек все еще считаются пропавшими без вести, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно", – говорится в публикации.
По данным ГСЧС, из-за российской атаки погибли 33 человека, в том числе шестеро детей, ранены 94 человека, из них 18 – дети.
Чрезвычайникам удалось спасти 46 человек, в том числе семь детей, в то же время пропавшими без вести продолжают считаться шесть человек, в том числе один ребенок.
Спасатели нашли три домашних животных (две кошки и попугая), которых передали владельцам.
Всего было вывезено около 1298 тонн строительного мусора.
Работы продолжались более четырех суток и завершились 22 ноября в 18:00: к ним привлекались подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи.
"Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне пятого-шестого этажей", – отмечает ведомство.
В то же время продолжаются следственные действия.
- 20 ноября президент Зеленский сообщил, что во время переговоров США и Украины в Киеве, в частности, обсуждался удар РФ по Тернополю – Вашингтон получил данные насчет иностранных компонентов в российских ракетах.
- МИД сообщало, что среди погибших есть 7-летняя девочка, гражданка Польши.
