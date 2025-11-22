В Тернополе завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по городу 19 ноября, в результате которого погибли более трех десятков человек, в том числе дети. Шесть человек все еще считаются пропавшими без вести, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно", – говорится в публикации.

По данным ГСЧС, из-за российской атаки погибли 33 человека, в том числе шестеро детей, ранены 94 человека, из них 18 – дети.

Чрезвычайникам удалось спасти 46 человек, в том числе семь детей, в то же время пропавшими без вести продолжают считаться шесть человек, в том числе один ребенок.

Спасатели нашли три домашних животных (две кошки и попугая), которых передали владельцам.

Всего было вывезено около 1298 тонн строительного мусора.

Работы продолжались более четырех суток и завершились 22 ноября в 18:00: к ним привлекались подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи.

"Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне пятого-шестого этажей", – отмечает ведомство.

В то же время продолжаются следственные действия.

Фото: ГСЧС

