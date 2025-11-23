Российские дроны ночью атаковали Днепр и область: возникли пожары, есть пострадавшие

В Днепре в результаты удара России загорелись частный дом и многоэтажка

Владислав Гайваненко (Фото: Днепропетровская ОГА)

В ночь на 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепропетровской области, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, в Днепре в результате вражеского удара возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.

Кроме этого, в Васильковской общине загорелся частный дом. Других деталей Гайваненко не привел.