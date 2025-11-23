Российские дроны ночью атаковали Днепр и область: возникли пожары, есть пострадавшие
В ночь на 23 ноября Россия ударила беспилотниками по Днепропетровской области, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
По его словам, в Днепре в результате вражеского удара возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие.
Кроме этого, в Васильковской общине загорелся частный дом. Других деталей Гайваненко не привел.
- Днепр регулярно находится под ударами россиян. В ночь на 18 ноября из-за атаки РФ горело здание Суспільного.
- В результате российской дроновой атаки 19 ноября поврежден склад пищевой продукции Всемирной продовольственной программы ООН.
