Днепр массированно атаковали "шахеды": вспыхнули пожары, есть последствия для Укрзалізниці

Поезд Укрзалізниці (Иллюстративное фото: АО "Укрзалізниця")

В ночь на 18 ноября город Днепр подвергся атаке "шахедов", рассказал исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. По информации Укрзалізниці, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.

Поздно вечером 17 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА в направлении Днепра. В 22:37 Гайваненко написал, что город под массированной атаке вражеских "шахедов".

Позже стало известно о пожарах в Днепре и районе в результате атаки беспилотников.

В Укрзалізниці добавили, что в результате серии массированных обстрелов Днепра с задержкой около 2,5 часа отправились пассажирские поезда № 31 Запорожье – Перемышль и № 119 Днепр – Холм.

Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда № 6044 Пятихатки – Днепр, во время всей атаки находились в укрытии вокзала и не пострадали.

"Взрывной волной выбило несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, в регионе частично отсутствует электроснабжение, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы – движение полностью восстановлено", – говорится в сообщении.