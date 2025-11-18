Днепр массированно атаковали "шахеды": вспыхнули пожары, есть последствия для Укрзалізниці
В ночь на 18 ноября город Днепр подвергся атаке "шахедов", рассказал исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. По информации Укрзалізниці, два поезда отправились с задержкой на 2,5 часа.
Поздно вечером 17 ноября Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА в направлении Днепра. В 22:37 Гайваненко написал, что город под массированной атаке вражеских "шахедов".
Позже стало известно о пожарах в Днепре и районе в результате атаки беспилотников.
В Укрзалізниці добавили, что в результате серии массированных обстрелов Днепра с задержкой около 2,5 часа отправились пассажирские поезда № 31 Запорожье – Перемышль и № 119 Днепр – Холм.
Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда № 6044 Пятихатки – Днепр, во время всей атаки находились в укрытии вокзала и не пострадали.
"Взрывной волной выбило несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, в регионе частично отсутствует электроснабжение, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы – движение полностью восстановлено", – говорится в сообщении.
- Во время массированной ночной атаки на Украину 8 ноября российский беспилотник попал по многоэтажному дому в городе Днепр. В результате атаки погибла женщина, еще 10 человек пострадали, среди них двое детей. Позже число погибших возросло до трех.
- В ночь на 15 ноября российские войска нанесли удар по Днепру. Потерял склад один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины "Оптима-Фарм, ЛТД".
Комментарии (0)