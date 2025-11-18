Під атакою ворожих "шахедів" опинилось місто Дніпро. Через атаку відправлення двох поїздів затрималось

Поїзд Укрзалізниці (Ілюстративне фото: АТ "Укрзалізниця")

У ніч проти 18 листопада Дніпро було під атакою "шахедів", розповів виконувач обов'язків глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За інформацією Укрзалізниці, два потяги вирушили із затримкою 2,5 години.

Пізно ввечері 17 листопада Повітряні сили ЗС повідомляли про БпЛА в напрямку Дніпра. О 22:37 Гайваненко написав, що місто під масованою атакою ворожих "шахедів".

Згодом стало відомо про пожежі у Дніпрі та районі через атаку безпілотників.

В Укрзалізниці додали, що в результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 годин вирушили пасажирські поїзди № 31 Запоріжжя – Перемишль та №119 Дніпро – Хелм.

Пасажири та бригади цих поїздів і приміського поїзда 6044 Пʼятихатки – Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.

"Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози – рух повністю поновлено", – йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО О 07:51. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали 59-річна жінка та 67-річний чоловік, їх ушпиталено у стані середньої тяжкості.

Виникло декілька пожеж, понівечено двоповерхову будівлю медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівлю, СТО, магазини й кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктуру, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автівок, ще три – знищено.

Під час обстрілу пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра. На місті події сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі й дах. Постраждалих немає.

ОНОВЛЕНО О 08:33. Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про "критичні ураження" десятками БпЛА приміського депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це друга за час повномасштабної війни масована атака на об'єкт.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, пошкоджено вокзал у Дніпрі. Розпочато розбір завалів.

Дніпро (Фото: Владислав Гайваненко / Facebook)

Результати атаки на Дніпро (Фото: Владислав Гайваненко / Facebook)

Атака на Дніпро (Фото: Владислав Гайваненко / Facebook)

Атака на Дніпро (Фото: Олексій Кулеба / Facebook)

Дніпро (Фото: Олексій Кулеба / Facebook)