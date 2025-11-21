У ТЦК Одеси стався вибух: загинув цивільний, поранено військового

ТЦК (Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК)

В одному з районних Територіальних центрів комплектування Одеси вдень 21 листопада стався вибух, є поранений і жертва. Про це повідомила поліція.

За попередніми даними, станом на 15:30 відомо про одного загиблого й одного пораненого. На місці працюють екстрені служби.

Причини вибуху правоохоронці не повідомили, деталі пообіцяли надати згодом.

ДОПОВНЕНО о 17:20. Вибух стався на території Пересипського районного ТЦК Одеси, повідомили в обласному військкоматі.

За попередніми даними, військові розмовляли з громадянином, який перебував у приміщенні ТЦК. Саме в цей час вибухнув невідомий предмет, який перебував у його кишені – чоловік загинув на місці. Один військовослужбовець поранений та госпіталізований до лікарні, його стан уточнюється.

На місці вибуху працюють поліція, представники Служби безпеки України та рятувальники. Деталі інциденту та походження вибухівки встановлюють. Керівництво Одеського обласного ТЦК сприяє проведенню слідчих дій, зазначили військові.