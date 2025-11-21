У ТЦК Одеси стався вибух: загинув цивільний, поранено військового
В одному з районних Територіальних центрів комплектування Одеси вдень 21 листопада стався вибух, є поранений і жертва. Про це повідомила поліція.
За попередніми даними, станом на 15:30 відомо про одного загиблого й одного пораненого. На місці працюють екстрені служби.
Причини вибуху правоохоронці не повідомили, деталі пообіцяли надати згодом.
ДОПОВНЕНО о 17:20. Вибух стався на території Пересипського районного ТЦК Одеси, повідомили в обласному військкоматі.
За попередніми даними, військові розмовляли з громадянином, який перебував у приміщенні ТЦК. Саме в цей час вибухнув невідомий предмет, який перебував у його кишені – чоловік загинув на місці. Один військовослужбовець поранений та госпіталізований до лікарні, його стан уточнюється.
На місці вибуху працюють поліція, представники Служби безпеки України та рятувальники. Деталі інциденту та походження вибухівки встановлюють. Керівництво Одеського обласного ТЦК сприяє проведенню слідчих дій, зазначили військові.
- На початку 2025 року Україною прокотилася хвиля вибухів у ТЦК. 1 лютого стався вибух у ТЦК Рівного – Росія підірвала свого "агента". Того ж дня у Полтавській області невідомий вбив військового ТЦК.
- 2 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді, внаслідок чого поранення отримала одна людина.
- 3 липня Росія вдарила по Полтаві, внаслідок чого загорівся ТЦК і будинок, є загиблі й поранені. А 6 липня Росія вдарила дроном по ТЦК у Кременчуці
- 5 серпня в Черкасах чоловік з гранатою намагався взяти в заручники військових ТЦК.
