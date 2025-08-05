ТЦК: У Черкасах чоловік з гранатою намагався взяти в заручники військових

Чоловіка зупинили для перевірки облікових даних, після чого він дістав гранату і висмикнув чеку, стверджують у ТЦК

Ілюстративне фото: Depositphotos

Уранці 5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою і намагався взяти у заручники військовослужбовців Територіального центру комплектування і соцпідтримки. Про це повідомили у пресслужбі місцевого ТЦК.

За версією військових, під час здійснення заходів оповіщення на проспекті Хіміків військові ТЦК зупинили чоловіка для перевірки облікових даних.

"Під час короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК", – йдеться у повідомленні.

З чоловіком наразі працюють правоохоронці. Військові ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місце прибули представники спеціальних служб для з'ясування обставин і врегулювання даної ситуації.