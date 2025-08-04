У Вінниці п’ятьох учасників конфлікту з військовими ТЦК відправили під домашній арешт

Чоловіків підозрюють у спробі захопити державну установу у ніч проти 2 серпня

Суд (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Вінниці суд відправив під цілодобовий домашній арешт п’ятьох учасників конфлікту з військовими Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в ніч проти 2 серпня. Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду.

Чоловіків підозрюють у спробі захопити державну установу.

Судом встановлено, що підозрювані в ніч проти 2 серпня проникли на територію державної будівлі з метою перешкоджання законній діяльності установи та були затримані правоохоронцями.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів.

За версією Вінницького ТЦК, 1 серпня на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних доставили групу чоловіків для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених у межах мобілізації.

Увечері поблизу пункту на стадіоні зібралася група цивільних, "яка поводилась агресивно". Зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення публічного порядку.