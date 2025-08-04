У Вінниці п’ятьох учасників конфлікту з військовими ТЦК відправили під домашній арешт
У Вінниці суд відправив під цілодобовий домашній арешт п’ятьох учасників конфлікту з військовими Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в ніч проти 2 серпня. Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду.
Чоловіків підозрюють у спробі захопити державну установу.
Судом встановлено, що підозрювані в ніч проти 2 серпня проникли на територію державної будівлі з метою перешкоджання законній діяльності установи та були затримані правоохоронцями.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів.
За версією Вінницького ТЦК, 1 серпня на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних доставили групу чоловіків для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених у межах мобілізації.
Увечері поблизу пункту на стадіоні зібралася група цивільних, "яка поводилась агресивно". Зафіксовано спроби незаконного проникнення, пошкодження майна та порушення публічного порядку.
- Вранці 2 серпня поліція повідомила про перевірку через конфлікт цивільних та військових ТЦК у Вінниці.
- Згодом правоохоронці заявили про затримання п’яти чоловіків. За версією слідства, вони проникли на територію об'єкта ТЦК та пошкодили ворота.
Коментарі (0)