В Виннице пятерых участников конфликта с военными ТЦК отправили под домашний арест
В Виннице суд отправил под круглосуточный домашний арест пятерых участников конфликта с военными Территориального центра комплектования и социальной поддержки в ночь на 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.
Мужчин подозревают в попытке захватить государственное учреждение.
Судом установлено, что подозреваемые в ночь на 2 августа проникли на территорию государственного здания с целью препятствования законной деятельности учреждения и были задержаны правоохранителями.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней.
По версии Винницкого ТЦК, 1 августа на территорию временного пункта сбора военнообязанных была доставлена группа мужчин для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных в рамках мобилизации.
Вечером вблизи пункта на стадионе собралась группа гражданских, "которая вела себя агрессивно". Зафиксированы попытки незаконного проникновения, повреждения имущества и нарушения публичного порядка.
- Утром 2 августа полиция сообщила о проверке из-за конфликта гражданских и военных ТЦК в Виннице.
- Впоследствии правоохранители заявили о задержании пяти мужчин. По версии следствия, они проникли на территорию объекта ТЦК и повредили ворота.
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