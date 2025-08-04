В Виннице пятерых участников конфликта с военными ТЦК отправили под домашний арест

Мужчин подозревают в попытке захватить государственное учреждение в ночь на 2 августа

Суд (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Виннице суд отправил под круглосуточный домашний арест пятерых участников конфликта с военными Территориального центра комплектования и социальной поддержки в ночь на 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда.

Мужчин подозревают в попытке захватить государственное учреждение.

Судом установлено, что подозреваемые в ночь на 2 августа проникли на территорию государственного здания с целью препятствования законной деятельности учреждения и были задержаны правоохранителями.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней.

По версии Винницкого ТЦК, 1 августа на территорию временного пункта сбора военнообязанных была доставлена группа мужчин для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных в рамках мобилизации.

Вечером вблизи пункта на стадионе собралась группа гражданских, "которая вела себя агрессивно". Зафиксированы попытки незаконного проникновения, повреждения имущества и нарушения публичного порядка.