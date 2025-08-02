Полиция устанавливает обстоятельства конфликта граждан с военными ТЦК в Виннице

Правоохранители утверждают, что люди требовали отпустить мужчину, который находился в розыске за уклонение от службы

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Виннице правоохранители выясняют обстоятельства конфликта, который возник в ночь на 2 августа между местными жителями и военнослужащими Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, военные ТЦК во время мероприятий по оповещению о мобилизации обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от службы.

В дальнейшем группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и, требуя отпустить мужчину, совершила конфликт с военными.

К учреждению подошло около 80 граждан, часть из которых выломала ворота объекта и пыталась прорваться внутрь. К людям были применены меры, чтобы оттеснить их за территорию.

Полиция проводит проверку и обеспечивает охрану общественного порядка возле здания.

Ранее Суспильне сообщало, что в Виннице возник конфликт между работниками ТЦК и СП и местными жителями. Люди собрались возле стадиона и требовали выпустить мужчин, которые, вероятно, там находились. По состоянию на 03:00, несмотря на призывы полиции разойтись, у здания находилось около 20 человек.

Впоследствии Суспильне со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что около 04:40 мужчин начали вывозить с территории.

30 июля 2025 года Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5–10%.

31 июля Сухопутные войска сообщили, что в июле подавляющее большинство инцидентов, связанных с сотрудниками ТЦК, оказались манипуляцией и фейками.