Сухопутные войска: В июле 86% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и ИПСО

В результате проверок два человека были отстранены от выполнения обязанностей, заявили в Сухопутных войсках

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Подавляющее большинство инцидентов, связанных с сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки, оказались манипуляцией и фейками. Об этом сообщило командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В июле 210 из 244 инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и информационно-психологическими операциями. Это составляет 86%.

Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены. По результатам проверок:

→ два человека отстранены от выполнения обязанностей;

→ семь человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

→ 24 служебных расследования продолжаются.

В Сухопутных войсках отметили, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую оккупанты не жалеют ни денег, ни усилий.

"Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – добавили в ВСУ.