Сухопутные войска: В июле 86% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и ИПСО
Подавляющее большинство инцидентов, связанных с сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки, оказались манипуляцией и фейками. Об этом сообщило командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В июле 210 из 244 инцидентов, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и информационно-психологическими операциями. Это составляет 86%.
Только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены. По результатам проверок:
→ два человека отстранены от выполнения обязанностей;
→ семь человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
→ 24 служебных расследования продолжаются.
В Сухопутных войсках отметили, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую оккупанты не жалеют ни денег, ни усилий.
"Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – добавили в ВСУ.
- В Украине за июнь 2025 года было проверено 256 сообщений о возможных нарушениях со стороны представителей ТЦК. Каждое шестое оказалось фейком.
- 30 июля Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5-10%.
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