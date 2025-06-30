В Украине за июнь 2025 года было проверено 256 сообщений о возможных нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектации и социальной поддержки. Каждое шестое сообщение оказалось фейком, сообщили в Командовании сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

220 случаев (86%) нарушений не были подтверждены, в то время как 36 (14%) оказались реальными.

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В результате проверок один человек был отстранен от исполнения обязанностей, еще пятеро привлечены к дисциплинарной ответственности. Продолжаются 30 служебных расследований.

В Киевском городском территориальном центре комплектации сообщили, что за май 2025 года в столице было проверено 33 случая, связанных с возможными нарушениями со стороны представителей ТЦК.

17 из этих случаев не были подтверждены, а 16 подтвердились. Ни один из причастных не был отстранен от должности или уволен. Один человек был привлечен к ответственности, а по 15 эпизодам продолжается расследование.

В столичном ТЦК отметили, что в настоящее время продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектации в рамках инициативы Сухопутных войск. Цель – обеспечить прозрачность и открытость их деятельности.

Некоторые сообщения о нарушениях со стороны представителей ТЦК при исполнении служебных обязанностей после проверки оказываются "сознательными манипуляциями или дезинформацией". Их можно расценивать как попытки дискредитации работы ТЦК и срыва мобилизационных процессов.

"Общество должно быть информировано о фактах нарушений, расследований и наказаний всех, кто не выполнял свои должностные обязанности или нарушал закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", – отметили в Сухопутных войсках.