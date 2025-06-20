Харьковский ТЦК: Мужчина выпал из окна третьего этажа при попытке побега из военкомата
В Харьковской области ночью военнообязанный выпал из окна третьего этажа здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.
По информации военных, мужчина выпал из окна административного здания при попытке побега.
В результате падения он получил травмы конечностей, ребер и головы. Пострадавшему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно доставила его в больницу для оказания необходимой помощи.
Военные заверили, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении мужчины не было совершено.
"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – говорится в сообщении.
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