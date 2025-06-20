Харьковский ТЦК: Мужчина выпал из окна третьего этажа при попытке побега из военкомата

В результате падения военнообязанный получил травмы головы, ребер и конечностей, заявили военные

Скорая помощь (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Харьковской области ночью военнообязанный выпал из окна третьего этажа здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.

По информации военных, мужчина выпал из окна административного здания при попытке побега.

В результате падения он получил травмы конечностей, ребер и головы. Пострадавшему вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно доставила его в больницу для оказания необходимой помощи.

Военные заверили, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении мужчины не было совершено.

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – говорится в сообщении.

11 июня 2025 года стало известно о пожаре в здании Харьковского районного ТЦК и СП. Обошлось без пострадавших.

13 июня полиция сообщила о подозрении мужчине, поджегшему здание.